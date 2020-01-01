تسجيل 87 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 87 إصابة مؤكدة جديدة، محلية العدوى بمرض كوفيد-19 ، منها 26 في قانسو و23 في قوانجشي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد ما مجموعه 782 شخصا حاملين للفيروس بدون أعراض في 13 منطقة على مستوى الأقاليم.

وقالت اللجنة إن 123 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 221 ألفا و 665 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.