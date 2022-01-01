صاروخ رافينيا يقود برشلونة لحسم الكلاسيكو ويهزم ريال مدريد وديا

حسم برشلونة لصالحه مباراة الكلاسيكو الودية في مواجهة منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد ، بعد أن تغلب عليه 1 / صفر، صباح اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

وأمام عشرات الآلاف ، الذين احتشدوا في مدرجات استاد "إليجانت" في لاس فيجاس بالولايات المتحدة ، حقق برشلونة فوزا معنويا مهما على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل البرازيلي رافينيا ، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة ، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 .

وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم إلى برشلونة أيضا قبل أيام ، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم ليفاندوفسكي من هز الشباك حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.