 صاروخ رافينيا يقود برشلونة لحسم الكلاسيكو ويهزم ريال مدريد وديا - بوابة الشروق
الأحد 24 يوليه 2022 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

صاروخ رافينيا يقود برشلونة لحسم الكلاسيكو ويهزم ريال مدريد وديا

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 7:47 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 7:59 ص

حسم برشلونة لصالحه مباراة الكلاسيكو الودية في مواجهة منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد ، بعد أن تغلب عليه 1 / صفر، صباح اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

وأمام عشرات الآلاف ، الذين احتشدوا في مدرجات استاد "إليجانت" في لاس فيجاس بالولايات المتحدة ، حقق برشلونة فوزا معنويا مهما على ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل البرازيلي رافينيا ، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة ، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 .

وشهدت المباراة أول مشاركة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم إلى برشلونة أيضا قبل أيام ، ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد حرم ليفاندوفسكي من هز الشباك حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك