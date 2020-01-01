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وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويشيد بدور الهيئة في خدمة قضايا الأوقاف

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أحمد كساب
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:24 م

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة على تعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة اليوم الأحد 24/ 7/ 2022م.

وأشاد جمعة، بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

وخلال اللقاء، أهدى المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

من جهته، أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب : "التسامح منهج حياة".


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