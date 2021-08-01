كوريا الجنوبية: إلزام القادمين بإجراء فحص كورونا عند الوصول إلى البلاد

تشدد كوريا الجنوبية إجراءات الدخول إليها، اعتبارا من يوم غد الاثنين، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، اليوم الأحد.



وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن تلزم بلادها جميع القادمين من الخارج بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في اليوم الأول من الدخول ابتداء من يوم 25 يوليو الجاري.



ويجب أن يخضع القادمون من الخارج لفحص PCR في يوم الدخول، وإذا كان من الصعب إجراء الاختبار في نفس اليوم بسبب ضيق الوقت، فيتعين عليهم الخضوع للاختبار حتى اليوم التالي.



وفي الوقت الحالي، يتعين على القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR في غضون 3 أيام من دخولهم ويتم توصيتهم بإجراء اختبار المستضد السريع في غضون 6- 7 أيام من الدخول.، حيث خففت البلاد إجراءات الدخول منذ يونيو الماضي.



وتوصي السلطات الصحية القادمين بالانتظار في المنزل أو مكان الإقامة عقب خضوعهم للفحص حتى يحصلون على نتيجة سلبية.



وتراوح عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج بين 200 إلى 500 إصابة في الأسبوع الأخير، مسجلا 305 - 319 - 319 - 351 - 429 - 320 - 293 من 16 إلى 22 يوليو على التوالي.



وتُعزى زيادة الإصابات الوافدة من الخارج إلى عودة ظهور كورونا عالميا وسط إجراءات الدخول المخففة وارتفاع عدد المسافرين في السفريات الداخلية والخارجية لقضاء العطلات الصيفية.



ومن بين القادمين، يمكن للمواطنين والأجانب للإقامة طويلة الأجل إجراء PCR مجانا في أي مركز صحي بالقرب من المنزل أو مكان الإقامة، أما الأجانب للإقامة قصيرة الأجل يتم توصيتهم بإجراء PCR على نفقاتهم في مراكز فحص داخل المطارات.