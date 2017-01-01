نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشدد على تكثيف المشاركة بمبادرة حياة كريمة



شدد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، بتكثيف المشاركة المجتمعية لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة تفعيلا لدور الجامعة في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجا.



واستعرضت الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، التقرير الشامل المقدم من جميع أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من مايو 2020 إلى يوليو 2022 من أعمال القوافل الطبية والمجتمعية المتكاملة لخدمة المجتمع.



كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد، وكيل كلية الزراعة سابا باشا حول أعمال ملتقى التوظيف السنوي للكلية والذي عقد بقاعة المؤتمرات مايو 2022 بغرض ربط الطالب والخريج بسوق العمل وكذلك تقرير عن مخرجات محاضر لجان خدمة المجتمع بكليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2021/2022.



وكذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة أميرة زكي، وكيل كلية العلوم حول تنظيم الكلية لقافلة طبية توعوية لقرية أبيس خلال شهري مايو ويونيو 2022، وكذلك الخطة المقترحة لبعض الأنشطة المقدمة من كليات ومعاهد الجامعة المشاركة في تطوير قرية أبيس.



https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial/posts/pfbid0HdXepMwrwdUwWuMaqBhWUTFNCFadDZCMdDdn9C6BzxCRBNhE9YjfXMKfxBQUQppol?__cft__[0]=AZX2fYY6cJHi2qiQhxt5gBtOHOViafsviNIru5ZlgCOnV4oFSOhKopRvQxA5HQJ99ejBl1ZkF-qiSy9rNGlx3SjYPWM-P4P9WqY4npyYQGLNb9Y75f6x8CATzhhO7C6aSa_C0DUZBdFSd3Rq_9Tb1YIVm43WYd7qDCez2q9Efi2ZaVyz537F4N9Qum1hb020XRo&__tn__=%2CO%2CP-R