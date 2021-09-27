إيران: ضبط أكبر شبكة إرهابية تابعة لتنظيم صهيوني بحوزتها 43 عبوة ناسفة

أعلنت وزارة الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقال ما سمتها «أكبر شبكة إرهابية تابعة لتنظيم صهيوني» في عدة محافظات بالدولة، ‏والتي كان بحوزتها 43 عبوة ناسفة.‏



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية: «تم التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة، الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشية مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران».



وأضاف أن من بين العمليات التي جرى التخطيط لها، تفجير مقبرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكذلك في بعض مراكز التجمعات العامة، وأماكن التزود بالوقود، وكذلك تفجير أبراج الكهرباء ومحطات الوقود، لتعطيل توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية وغيرها من الأهداف المماثلة.



وذكر البيان: «أعضاء الخلايا الموقوفة، نفذوا عدة عمليات هجومية، وأرسلوا صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى وسائل الإعلام الإرهابية الموجودة في أوروبا وأمريكا، كإجراءات اختبار وقياس للقوة، من أجل تقديمها إلى أرباب العمل المقيمين في الدنمارك وهولندا؛ مثل إلقاء الزجاجات الحارقة على المباني الحكومية، والهجمات على قواعد الباسيج، وإشعال النار في العديد من البنوك، والعديد من أجهزة الصراف الآلي، وحافلات المدينة، وهوائيات الاتصالات».



ولفتت الإعلام الإيرانية، إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحتفظ بحقها في ملاحقة من وصفتهم بـ«الإرهابيين» بالوكالة خارج حدود الدولة، وستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد داعمي الإرهاب، كما تحذر الدول التي أصبحت قواعد رسمية ومفتوحة وملاذات للإرهاب بدعوى حماية حقوق الإنسان، من أن الإرهابيين لم يبقوا أبدا مخلصين لمؤيديهم، على حد تعبيرها.