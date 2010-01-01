أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتا، وكان من بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف جالانت.

وأفادت شبكة «روسيا اليوم»، بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون «المعقولية» الذي يمس بسلطة المحكمة العليا، بتصويت جميع أعضائه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن وصول رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، إلى الكنيست (البرلمان) لنقل تحذيرات الأجهزة الأمنية للسياسيين قبل التصويت على القانون المثير للجدل في إطار خطة التعديلات القضائية.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن رئيس «أمان» اللواء أهارون حاليفا، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد بسيوك، وصلا الكنيست في خطوة غير معتادة لإيصال تحذيرات من الأجهزة الأمنية إلى السياسيين.