عرض 4 أفلام بنادي السينما المستقلة إحياءا لذكرى ثورة 23 يوليو

يعرض نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما، ٤ أفلام ما بين التسجيلي والروائى، إحياءا لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك يوم السبت الموافق ١٢ أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "حكاية من الزمن الجميل" للمخرج سعيد شيمي، والفيلم التسجيلى القصير "مذكرات المدينة الخالية"، الفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" إخراج محمد حافظ، والفيلم الروائي القصير "المكتوب" إخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة بحضور المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، واللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويناقش خلالها الأفلام التي تدور أحداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور.