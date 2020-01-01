نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية

أعلن نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، عن تشكيل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية بالمنيا الجديدة، ورأس البر، وطلخا، والجيزة.

وقال علام فى بيان له اليوم: «استكمالًا للمسيرة، ورغبة في بناء نادي في كل نقابة فرعية، ونظرًا لوجود أندية معطلة، ومتوقف فيها البناء منذ سنوات عديدة، وبداية بنادي المحامين الكائن في مدينة المنيا الجديدة، قررنا تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات، وذلك تمهيدًا لطرح أرض النادي في مناقصة علنية، لبنائه على غرار نادي جليم بالإسكندرية، وذلك في خلال هذا العام».