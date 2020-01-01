 نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية - بوابة الشروق
الإثنين 24 يوليه 2023 3:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 3:11 م

أعلن نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، عن تشكيل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية بالمنيا الجديدة، ورأس البر، وطلخا، والجيزة.

وقال علام فى بيان له اليوم: «استكمالًا للمسيرة، ورغبة في بناء نادي في كل نقابة فرعية، ونظرًا لوجود أندية معطلة، ومتوقف فيها البناء منذ سنوات عديدة، وبداية بنادي المحامين الكائن في مدينة المنيا الجديدة، قررنا تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات، وذلك تمهيدًا لطرح أرض النادي في مناقصة علنية، لبنائه على غرار نادي جليم بالإسكندرية، وذلك في خلال هذا العام».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك