توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي طنطا والأورال الفدرالية الروسية

شهدت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طنطا، والأورال الفدرالية الروسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ومن الجانب الروسي، بروفسور فيكتور كوك شاروف، رئيس جامعة الأورال الفدرالية الروسية.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة الدائم على تحقيق التعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية الدولية المرموقة، ودعم الشراكات الإقليمية والدولية بالجامعة، لتعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه أضاف الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين مصر وروسيا، في مجالات البحث العملي والأكاديمي في العديد من المجالات، والتي تشمل إنشاء مركز للغة العربية بالجامعة الروسية، والعمل على استقطاب طلاب وافدين للدراسة باللغة العربية، وإدخال برنامج لتعليم اللغة الروسية بجامعة طنطا، وإنشاء برنامج للأبحاث والتدريس والتدريب في الطاقة النووية، والطاقة المتجددة.

بدوره تابع الدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين في تفعيل التعاون والتبادل العلمي مع الجهات والهيئات الأكاديمية الدولية، لتحقيق تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والبحثية بين الجامعة والجامعات الدولية.