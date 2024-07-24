بعد انتظار دام سنوات، تقرر أخيراً الإعلان عن موعد عرض فيلم الملحد، في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث أعلن صناعه عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن موعد العرض، وقال مخرج الفيلم محمد جمال العدل، إن الموافقة على عرض الفيلم، أتت بعد "شد وجذب، ومعاناة لمدة 3 سنين"، وذلك في منشور على صفحته الشخصية عبر فيسبوك.

تعرض الفيلم لأزمات كبيرة منها انسحاب بعض الممثلين، وأيضاً عراقيل رقابية، بسبب موضوعه عن الفكر الإلحادي والتطرف الديني، وأيضاً اسم مؤلفه إبراهيم عيسى، الذي أصبح أحد أبرز الأسماء المعرضة للهجوم والانتقاد بسبب آراءه وأفكاره على منصات التواصل الاجتماعي، كما يتوقع أبطاله الهجوم عند عرضه، وذلك صرح به أحمد حاتم –بطل الفيلم- في عام 2022، وقال: "فيلم الملحد هيتشتم وهيواجه حرب شرسة".

سوف يبدأ عرض الفيلم يوم 14 أغسطس المقبل، ويضم مجموعة من الأبطال، من بينهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، ووفقاً للإعلان الترويجي للفيلم يقدم حاتم شخصية شاب قرر الإلحاد ويقع في مواجهة شرسة مع والده المتطرف –محمود حميدة- وبينما يقرر الأخير إقامة الحد عليه وقتله يستمر الابن في آراءه ويحتد الصراع.

تعد أعمال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى دائماً مثيرة للجدل، وتتسبب في حالة شد وجذب تظهر بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي، وتناقش أعماله الفنية قضايا مهمة تتعلق بالدين تحديداً مما يجعلها عُرضة للهجوم ممن يعتبرون الدين تابوهات من المفترض الابتعاد عن الحديث عنها، من أبرز أعماله التي خلقت جدلاً واسعاً:

مولانا

قدم إبراهيم عيسى معالجة سينمائية لروايته مولانا عام 2017، وحمل الفيلم نفس اسم الرواية، وكان من بطولة: عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، لطفي لبيب، بيومي فؤاد، أحمد راتب، إيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، صبري فواز، أحمد مجدي، وغيرهم من الممثلين، وإخراج مجدي أحمد علي.

تناول الفيلم علاقة رجل الدين بالسياسة والسلطة، والتأثير المتبادل لكل منهما على الآخر، وكيف تتحكم السلطة في الخطاب الديني، وتدور أحداث الفيلم حول الشيخ حاتم الشناوي –عمرو سعد- الذي يعد من أحد الدعاة الإسلاميين النافذين على منصات التواصل الاجتماعي وله الملايين من المتابعين، وتربطه علاقات وثيقة برجال السياسة، وتأثير كل ذلك على مصداقيته أمام جمهوره، وعلى حياته الشخصية.

أثار الفيلم الكثير من الجدل، ونادت أصوات بإيقاف عرضه من صالات السينما المصرية، كما دخل إبراهيم عيسى كثير من النقاشات بسببه مع أطراف تهاجمه، وطالب كبير الأئمة في وزارة الأوقاف الشيخ منصور مندور بوقف عرض الفيلم الذي وصفه بأنه يهدف إلى نزع الاحترام والتوقير عن شيوخ الأزهر وأئمة الأوقاف، وطالب بنفس الأمر عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب حينها.

الضيف

في 2019، تجدد الجدل مرة أخرى بسبب إبراهيم عيسى، حيث تقرر عرض فيلم الضيف، من إخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، محمد ممدوح وماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، واتهم الفيلم حينها بتقديم أفكار علمانية، ووصف أنه يحتوي على أفكار بها ازدراء للأديان.

تدور أحداث الفيلم حول الباحث والمفكر يحيى، الذي تلقى تهديداً بالقتل بسبب آرائه حول الدين وتفسيرات الآيات القرآنية، مما دفع السلطات تعيين حراسة خاصة لحمايته من محاولات الإغتيال، لكن تنقلب الأحداث عندما يحل ضيفاً على منزله شاب يريد خطبة ابنته، ويحتد النقاش بينهما في كثير من الأمور، مثل زواج المسلم من مسيحية، والحجاب، وغيرها من الأمور، ثم يكتشف يحيى أن الضيف هو قاتل ينتمي لجماعة متطرفة.

فاتن أمل حربي

عُرض المسلسل في رمضان 2022، من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، وإخراج محمد جمال العدل، وقد هاجم الأزهر المسلسل في بيان واضح بعد أيام من عرضه، وجاء في نص البيان "إن تشويه المفاهيم الدِّينية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات؛ أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، مشيرا إلى أن تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل تنمُّرٌ مُستنكَر".

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تعاني وطفلتها من مشكلات مع طليقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق الولاية التعليمية والنفقة والحضانة وغيرها، وشارك في بطولة المسلسل نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبد الغني.