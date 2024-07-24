أشرف زكي ينهي الخلاف بين محمد صبحي والشركة المتحدة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تدخل النقيب الدكتور أشرف زكي، لحل الخلاف القائم بين الفنان محمد صبحي والشركة المتحدة بسبب مسرحية "عيلة اتعملها بلوك".

وقالت النقابة في بيان لها: الدكتور أشرف زكي، تواصل مع رئيس الشركة المتحدة وشرح له وجهه نظر الفنان محمد صبحي وأنه لم يقصد أي إهانة للشركة أو لمنتسبيها، مؤكدًا احترامه للشركة ودورها الوطني.

وأضاف البيان: أن رئيس الشركة أبدى تفهمه لسوء الفهم، ووعد بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي لما فيه مصلحة الفن المصري وأكد دعم الشركه المستمر لكل مبدع وقوى مصر الناعمة.

وكان كشف الفنان محمد صبحي عن تواصله مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حول أزمة مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" والخلاف مع الشركة المتحدة، والذي وصفه بسوء فهم.

وأكد صبحي أنه منح الدكتور أشرف زكي الحرية في اتخاذ ما يراه مناسباً لإنهاء الخلاف القائم، معلقاً: "لا نصنع صراعاً يلهينا عن تقدمنا ورفعة وطننا وريادتنا".

وكتب محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تلقيت اتصالاً من صديقي دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتحاورنا حول أزمة مسرحية 'عيلة اتعملها بلوك' وبثها على التلفزيون والمشاكل التي حدثت والتي قد يكون فيها سوء فهم".

وتابع: "ربما كان عرض المسرحية تم بثه دون إعلانات وتقديمه في موعد غير الذي اتفقنا عليه، هو الذي سبب بعض الضيق لنا جميعاً".

وأكد: "الشركة المتحدة وأنا كفنان يجب أن نحرص على صورتنا وصورة وطننا مصر. تركت للدكتور أشرف اتخاذ ما يراه لإنهاء الموضوع، احترامي للنقابة واحترامي للشركة المتحدة، ويظل بيننا كل الحب كمصريين. لا نصنع صراعاً يلهينا عن تقدمنا ورفعة وطننا وريادتنا".