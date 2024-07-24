قوات إسرائيلية تقتحم مخيم قلنديا في شمال القدس

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اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مخيم قلنديا شمال القدس، وحاصرت منزلا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن 20 سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت المخيم "وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه".

وأضافت أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دهسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني إسرائيلي إن رجالا ملثمين أحرقوا مركبات في قرية حوارة بالضفة الغربية وأشعلوا النيران بالقرب من القرية.

ووفقا للمسؤول، وقعت أعمال الشغب بعد إلقاء الحجارة على مستوطنين كانوا يقودون سياراتهم في القرية.