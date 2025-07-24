 أشرف نصار يجتمع بلاعبي البنك الأهلي في معسكر برج العرب - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 9:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أشرف نصار يجتمع بلاعبي البنك الأهلي في معسكر برج العرب

الشروق
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 9:29 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 9:29 م

حرص أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على زيارة الفريق الأول لكرة القدم في معسكره المغلق ببرج العرب.

وعقد أشرف تصار اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل بداية مشوار الفريق في منافسات الموسم الجديد.

وطالب نصار اللاعبين والجهاز الفني ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز في التدريبات، ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى يتم تحقيق الأهداف التي كانت قريبة جدًا في الموسم الماضي.

وأكد رئيس نادي البنك الأهلي على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول إلى أبعد نقطة في جميع المنافسات بالموسم القادم.

وفي ختام الاجتماع، تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادي البنك الأهلي خلال الموسم القادم.


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