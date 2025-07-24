عشائر غزة: نرفض تشويه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

أعلنت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة عن رفضها القاطع لأية محاولات تهدف إلى تشويه أو التقليل من الدور التاريخي والمحوري الذي لعبته ولا تزال تلعبه جمهورية مصر العربية، في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي لها، أن مصر كانت وستظل سندًا وعونًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، مقدمةً كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني على مر العقود.

وأضافت أن تضحيات مصر ومواقفها الثابتة تجاه فلسطين راسخة في ذاكرة التاريخ، ولا يمكن لأية ادعاءات مغرضة أن تمحو هذا الدور النبيل.

ودعت الهيئة العليا لشئون العشائر جميع الأطراف إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول هذا الملف الحساس، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي تهدف إلى بث الفرقة والتشكيك في المواقف الوطنية الأصيلة.

وجددت الهيئة تأكيدها أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وأن مصر ستبقى في طليعة الدول الداعمة لها حتى نيل الشعب الفلسطيني لكل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف