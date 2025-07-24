روسيا تنظر إلى إعلان الكنيست بسط السيادة على الضفة الغربية على أنه سلبي للغاية

قالت روسيا اليوم الخميس، إن إعلان الكنيست الإسرائيلي، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: "مثل هذه الخطوة من قبل البرلمانيين الإسرائيليين ينظر إليها بشكل سلبي للغاية في موسكو، فهي تُحدد مسبقًا نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن روسيا ترى أن المهمة تكمن في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.