الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها عندما لم تعتقل نتنياهو

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- الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قالت إن المجر لم تقدم مبررا وجيها لانتهاكها التزاماتها القانونية

قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بأن المجر لم تف بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقصيرها في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء وجوده في البلاد بين 3 و6 أبريل 2025.

وأحالت المحكمة مسألة تقصير المجر في الوفاء بالتزاماتها إلى جمعية الدول الأطراف (الهيئة الرقابية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية).

وأفادت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن المجر انتهكت التزاماتها الدولية بتقصيرها في الامتثال لطلب الاحتجاز المؤقت لنتنياهو، ما حال دون مثوله أمام المحكمة.

وأكدت الدائرة أن المجر لم تحتجز نتنياهو مؤقتا ولم تقدم مبررا وجيها لانتهاكها التزاماتها القانونية.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويذكر أن الحكومة المجرية أعلنت قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو الرسمية.

ووفقا لنظام روما الأساسي، يسري مفعول الانسحاب بعد عام من إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة يتعين على المجر الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أمر الاعتقال عند الضرورة.