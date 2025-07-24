وزير التراث الإسرائيلي: نسابق الزمن لمحو غزة وستصبح كلها يهودية

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عميحاي إلياهو: تل أبيب تعمل على القضاء على الفلسطينيين في القطاع

تفاخر وزير إسرائيلي، الخميس، بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن لمحو قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين، ليصبح كله "يهوديا".

وقال وزير التراث عميحاي إلياهو: "الحكومة تسابق الزمن لإبادة غزة. نقضي على هذا الشر. نقضي على سكانها" وفق تعبيراته.

وأضاف لإذاعة "كول بارما" المحلية: "غزة ستُصبح بكاملها يهودية".

إلياهو، وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مضى قائلا: "لسنا بحاجة إلى التعامل مع الجوع في غزة".

وتطرق إلى الانتقادات التي توجهها المعارضة الإسرائيلية لحكومة نتنياهو.

وقال: "هؤلاء المرضى مثل (زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض) يائير غولان و(رئيس الوزراء الأسبق إيهود) أولمرت، فقدوا هويتهم ودعمهم لشعب إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.