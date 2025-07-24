ضبط صاحب مكتبة بتهمة بيع وتوزيع كتب دراسية خارجيه بدون تصريح

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط صاحب مكتبة بتهمة بيع وتوزيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة توزيع وبيع (مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص"- كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة) العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المخزن) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد من نسخ الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية "بدون تصريح" بالمخالفة للقانون). وبمواجهته أقر بأنه مالك المخزن وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.