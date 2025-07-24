وزير بريطاني: ترامب سيحظى بترحيب حار من الحكومة البريطانية خلال زيارته لاسكتلندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير شئون أسكتلندا في الحكومة البريطانية إيان موراي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحظى بترحيب حار من الحكومة البريطانية، لدى وصوله إلى اسكتلندا غدا الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس، بأن من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي ناديي الجولف الخاصين به عند الحدود الشمالية للبلاد- في أبردينشاير وساوث أيرشاير- خلال الزيارة التي يقوم بها والتي تستغرق مدتها أربعة أيام.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية، أن من المتوقع أن يلتقي موراي بترامب لدى وصول طائرته إلى اسكتلندا.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء كير ستارمر، والوزير الأول الاسكتلندي جون سويني.

وقال وزير شئون اسكتلندا لـ "بي بي سي راديو اسكتلندا"، إن المملكة المتحدة ستقدم "ترحيبا حارا" للرئيس، نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف: "بالطبع، إنه ترحيب حار، سنظل دائما نقدم ترحيبا حارا لرئيس الولايات المتحدة".