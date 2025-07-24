الشرطة الهندية تداهم سفارة وهمية وتعتقل منتحل صفة سفير

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ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل متهم بتشغيل "سفارة وهمية" من مبنى سكني مستأجر بالقرب من العاصمة نيودلهي، وضبطت سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيفة.

وقال الضابط البارز في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل جهولي، إن المشتبه به انتحل صفة سفير وزعم تقديم وعود زائفة للناس بتأمين وظائف في الخارج مقابل المال.

وبحسب الشرطة، فإن هارشفاردان جاين / 47 عاما / ادعى أنه يعمل مستشارا أو سفيرا لكيانات مثل "سيبورجا" أو "ويستاركتيكا".

وأوضح جهولي أن الشرطة عثرت على صور مُفبركة تُظهر جاين مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة تابعة لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى.

ويُشتبه أيضا في تورط جاين في عمليات غسل أموال غير قانونية من خلال شركات وهمية في الخارج، كما يواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الهوية وحيازة وثائق مزيفة.

كما ضبطت الشرطة أربع سيارات بلوحات دبلوماسية مزيفة، بالإضافة إلى نحو 5ر4 مليون روبية هندية (52 ألفا و95 دولارا) ونقودا بعملات أجنبية أخرى داخل العقار المستأجر الذي كان مزينا بأعلام دول مختلفة.

ولم يتسن الوصول إلى جاين أو محاميه للتعليق على الاتهامات.