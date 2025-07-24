 الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى صيغة تنهي حرب غزة - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 12:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى صيغة تنهي حرب غزة


نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 11:44 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 11:44 ص

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، صباح الخميس، بتحقيق تقدم ملموس في جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إن واشنطن تعمل مع أطراف إقليمية، مثل: مصر وقطر؛ للوصول لصيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، ليلة الخميس، عن تسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بغزة إلى الوسطاء.

وخلال الأيام السابقة، أكدت حركة حماس أنها تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة.

وأوضحت حماس أنها تناقش مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب والمعاناة في غزة.

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