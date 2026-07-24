الاتحاد السعودي يرفع عرضه لحسم صفقة سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط أمرابط بعقد مع فنربخشة يمتد حتى يونيو 2028، إلا أن الاتحاد يسعى للتوصل إلى اتفاق مع النادي التركي من أجل الحصول على خدمات اللاعب ودعم صفوفه في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فانتياك" التركية، تقدم الاتحاد بعرض أولي بلغت قيمته 15 مليون يورو لضم لاعب المنتخب المغربي، لكن إدارة فنربخشة رفضت العرض وتمسكت بالحصول على نحو 20 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي يواصل محاولاته لإتمام الصفقة، خاصة في ظل تمسك المدرب الألماني ينز فيسينج بالتعاقد مع أمرابط، وهو ما قد يدفع إدارة الاتحاد إلى رفع العرض المالي إلى 17 مليون يورو من أجل حسم المفاوضات.

ويأمل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق نهائي مع فنربخشة خلال الفترة المقبلة لتأمين وصول اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق.