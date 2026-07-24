 كلوب يوقّع عقود تدريب المنتخب الألماني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كلوب يوقّع عقود تدريب المنتخب الألماني

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:46 ص

كشف تقرير صحفي عن توقيع يورغن كلوب على عقود تدريب المنتخب الألماني، اليوم الجمعة، ليصبح مديرًا فنيًا رسميًا للمانشافت.

وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "وقّع يورغن كلوب عقده رسميًا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على أن يتم اليوم الإعلان الرسمي وتقديمه لوسائل الإعلام".

وأضاف: "تم الاتفاق بشكل نهائي دون أي شكوك: كلوب مديرًا فنيًا حتى يوليو 2030، والإعلان الرسمي بات وشيكًا".

ويستعد كلوب لقيادة منتخب ألمانيا خلفًا لجوليان ناجلسمان، المدرب السابق للمانشافت، الذي تقدّم باستقالته من تدريب المنتخب بعد الخروج المبكر من كأس العالم.


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