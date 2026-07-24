ساب تخفض توقعات أرباح عام 2026 رغم الأرباح الفصلية القوية

أعلنت شركة ساب، أكبر صانع للبرمجيات في أوروبا، يوم الخميس عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الثاني، لكنها خفضت توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة لعام 2026 في أعقاب صفقتي استحواذ.

وتتوقع الشركة، ومقرها ألمانيا، حاليا نمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب بنسبة تتراوح بين 13% و17% بأسعار العملات الثابتة، انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 14% إلى 18%.

كما لم تصل ساب إلى مستوى التوقعات فيما يتعلق بالربح التشغيلي المعدل في الربع الثاني، وهو ما قال المدير المالي دومينيك أسام إنه يعود جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق التسويقي على منتجات الذكاء الاصطناعي للشركة.

وعزت الإدارة خفض توقعات عام 2026 إلى صفقتي الاستحواذ اللتين تمت إتمامهما مؤخرا على شركتي دريميو وبراير لابس. وقال أسام للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه من المتوقع أن تسجل كلا الشركتين خسائر في النصف الثاني من العام.