ارتفاع إيرادات إنتل مع تعزيز الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة إنتل يوم الخميس أسرع نمو في إيراداتها الفصلية منذ سنوات، مستفيدة من الطلب القوي على أشباه الموصلات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما أصدرت توقعات أقوى من المتوقع للربع الحالي.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1ر16 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 4ر14 مليار دولار.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 42 سنتا، وهو ضعف متوسط توقعات وول ستريت.

خسارة صافية بلغت 11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعود بالأساس إلى تقلبات محاسبية ورسوم غير نقدية مرتبطة بالأسهم المحتفظ بها في حساب ضمان والمقرر نقلها إلى الحكومة الأمريكية في إطار اتفاق مرتبط بمليارات الدولارات من الدعم الحكومي.



وتوقعت شركة تصنيع الرقائق أن تأتي نتائج الربع الحالي أعلى من توقعات السوق. وارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 12% في تداولات ما بعد إغلاق السوق.