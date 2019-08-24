قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة جريمة فى حق الشعب، موضحا أن المحافظة تتصد لكافة أشكال التعديات، ولا تهاون مع المقصرين.

وأضاف المحافظ في بيان له، اليوم السبت، أنه منذ انطلاق الموجة الـ13 وحتى تاريخه جرى إزالة 2480 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 236050 متر، وإزالة 1915 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 233694 متر.

وشدد محافظ القليوبية على تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكدا أن حملات الإزالة مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الإعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي والحد من الإضرار بالرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أنه سيجري تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية.