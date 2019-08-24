«التعليم العالى» تعلن عن فرص لطلاب العلمى الحاصلين على مجاميع حتى 59%.. وترشيحات محدودة لطلاب الأدبى فى كليات التربية الرياضية حتى مجموع 64%



يبدأ مكتب تنسيق قبول الطلاب بالجامعات فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، بدءا من، اليوم، وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح المكتب أن الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية، 205 درجات بنسبة 50% بواقع 63318 طالبا بعلمى علوم ورياضة و21554 بالأدبى، ليكون إجمالى الطلاب المقرر ترشيحهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق 84872 طالبا.

وأشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة «الدور الأول» سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن أهم الأماكن المتبقية أمام طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والتى تشمل فرص لطلاب العلمى الحاصلين على مجاميع حتى 59% فى كليات أقسام الانتساب الموجه بالحقوق والخدمة الاجتماعية ودار العلوم وبعض معاهد السياحة العليا وكليات التربيات النوعية وكليات القدرات الخاصة كالتربية الرياضية بالإضافة إلى المعاهد العليا باستثناء المعاهد الهندسية.

وتشمل فرص طلاب الأدبى أماكن محدودة فى كليات التربية الرياضية لمن اجتازوا اختبارات القدرات حتى مجموع 64%.. فيما تقل فرص جميع طلاب الأدبى فى المرحلة فى أى مكان آخر بالكليات وتنحصر فرصهم فى معاهد الإدارة ونظم المعلومات والسياحة واللغات والخدمة الاجتماعية.

من جهته، أعلن رئيس قطاع التعليم بالوزارة السيد عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 142 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا: «إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى».

من ناحية أخرى، نظمت إدارة الوافدين ورشة عمل بشأن الدعم المؤسسى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بمشاركة بعض المستشارين الثقافيين للدول الإفريقية والعربية؛ بهدف تفعيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى لجذب الطلاب الوافدين وحل المشكلات التى تعوق دراستهم فى الجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة «ادرس فى مصر».

وأوضحت الدكتورة رئيسة إدارة الوافدين رشا كمال، أن الورش بدأت بجولة تفقدية لمبنى الوافدين الجديد بحى السفارات بمدينة نصر للتعرف على الإمكانات والتسهيلات المقدمة للطالب الوافد بالإضافة إلى التعرف على جميع الخدمات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وخلال ورش العمل، قدمت رئيس إدارة الوافدين عرضا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وأهم البرامج الجديدة بالجامعات المصرية، وآليات تفعيل البرامج التنفيذية مع الدول المشاركة، وفرص التعاون المتاحة.

وعرضت رشا الإجراءات والقرارات الوزارية وقرارت المجلس الأعلى للجامعات التى حلت الكثير من مشكلات الطلاب الوافدين فى الجامعات المصرية وسهلت من إجراءات القبول والقيد، مشيرة إلى أهم التحديات التى تواجه الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.