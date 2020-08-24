كوشنر: اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يزيد احتمال حصول أبو ظبي على مقاتلات إف-35

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إن اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات "يجب أن يزيد من احتمال" بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات.

وأقر في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية بأن الإمارات تحاول الحصول على هذه الطائرات المقاتلة منذ فترة طويلة.

ونقلت الشبكة الليلة الماضية عنه القول :"الجهة التي تريدهم ألا يحصلوا عليها (الطائرات) أكثر من غيرها هي إيران بوضوح لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة ... والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته".

وتابع كوشنر :"من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقًا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

ويأتي التصريح رغم نفي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية بوجود بند سري في اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يتيح رفع إسرائيل لمعارضتها لبيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات "إف-35". وأثار هذا جدلا في إسرائيل كونه قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.