وزير التعليم العالي: جامعة العلمين الأهلية الجديدة تشمل 15 كلية و250 معملا

عبد الغفار: بدء الدراسة في جامعة العلمين الأهلية بـ5 تخصصات خلال العام الدراسي للسنة الجارية

عبد الغفار: الجامعة تشمل 15 كلية و250 معملا بمختلف التخصصات



عرض برنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، جانبًا من جولة في جامعة العلمين الأهلية الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في حوار للبرنامج، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن موقع جامعة العلمين الأهلية الجديدة كان صحراء منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتوي على 15 مبنى مقام على 145 فدانًا.

وأشار إلى البدء بدراسة خمسة تخصصات داخل الجامعة في العام الدراسي المقبل، وهي: إدارة الأعمال والهندسة والحاسبات والفنون والتصميم والقانون الدولي داخل الجامعة.

ولفت إلى أنه سيكون بالجامعة كليات القطاع الطبي ومستشفى جامعي، فضلًا أخرى عن تخصصات ستضاف في المستقبل، مشيرًا إلى اكتمال المشروع بالكامل خلال العامين المقبلين.

وأوضح وزير التعليم العالي أن جامعة العلمين الجديدة كمشروع كلي، تشمل 15 كلية، وما يقرب من 45 برنامجًا، إضافة إلى 250 معملًا بمختلف التخصصات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هى: «جامعة الملك سلمان الدولية»، ويكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية»، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضاً «جامعة الجلالة»، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً «جامعة المنصورة الجديدة»، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.