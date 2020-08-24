مظاهرات في حضرموت اليمنية دعما للرئيس هادي

تظاهر آلاف اليمنيين، اليوم الاثنين، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضًا للكيانات الانقلابية "جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأقيمت المظاهرة في مدينة سيئون عاصمة محافظة حضرموت، بتنظيم من الائتلاف الوطني الجنوبي، أبرز المكونات الجنوبية الموازية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ورفع المتظاهرون صور الرئيس هادي والعلم الوطني اليمني، ورددوا هتافات مؤيدة للوحدة والسلطات الشرعية ورافضة لمشاريع الانفصال والفوضى، ومؤكدة أهمية حضرموت ورفضها الوصاية ومشاريع الفوضى والعنف.

وقال بيان للمظاهرة، "أقيمت الفعالية تحت شعار حضرموت أولا، رغم الاعتداءات وقطع الطرقات أمام المواكب والحشود من قبل عناصر الانتقالي ومنعهم من الوصول إلى ساحة الفعالية".

وأوضح محمد بامقاء، الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي، انحياز أبناء حضرموت للدولة، ووقوفهم خلف الشرعية بقيادة الرئيس هادي والسير معه لتحقيق الدولة الاتحادية.

وشدد على اللحمة الوطنية ونبذ التفرقة والإيمان بقيم الحوار والتعايش والسلام ضمن مبدأ التوافق الجنوبي على إدارة العملية السياسية بعيداً عن العنف من خلال حوار شامل لمختلف القوى والشرائح الاجتماعية.

وأدان المشاركون، حسبما أفاد البيان، إجراءات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن قضية فلسطين وتحرير أرضها من الاحتلال وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس أمر لا تنازل عنه.