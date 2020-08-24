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مايك بنس يدعو إلى إعادة انتخاب ترامب

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 8:59 م

شارك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الاثنين، للحث على إعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمعة في نوفمبر المقبل.

وقال "بنس"، خلال مؤتمر الحزب الذي أقيم في ولاية نورث كارولينا، "نحن سوف نعيد انتخاب ترامب لأربع سنوات أخرى، وسوف نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى باستمرار دعمكم ومساعدة الرب".

وأضاف أن الاقتصاد والقانون والنظام مطروحين على البطاقة الانتخابية.

وأعيد اختيار بنس رسميا نائبًا للرئيس، في وقت سابق اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يقبل تعيينه بعد غد الأربعاء في مدينة بالتيمور، كما اختير ترامب رسميًا مرشحًا للحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.


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