النيابة تحقق في سقوط سيدة من الطابق الثالث شرقي الإسكندرية

تحقق نيابة ثانِ المنتزه في الإسكندرية، مع عامل جراج يدعى "أ.ي"؛ في واقعة سقوط زوجته من الطابق الثالث؛ بمحل سكنهما، الكائن في نطاق شارع 30، وطلب سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم.

وقررت النيابة الاستماع إلى نجلي الأم للتحقق من أسباب سقوطها، وبيان ما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وصلة والدهم بالواقعة، بالتزامن مع جمع المباحث لروايات شهود العيان، والجيران، حول مدى استقرار علاقتهما الأسرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارين من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه، وشرطة النجدة، يفيدان بورود بلاغًا بسقوط ربة منزل من شرفة الطابق الثالث، وأصيبت بجروح وكسور في قدميها.

وبانتقال مأمورية أمنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين وجود ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، مصابة في الشارع وحولها تجمع من المواطنين، وسط مزاعم بإلقاء نفسها جراء خلافات نشبت مع زوجها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد تم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة حيث تباشر التحقيق.