الفخفاخ يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

أقال رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، رئيس هيئة مكافحة الفساد، وهي الهيئة التي دعت في وقت سابق إلى تحجير السفر عن الفخفاخ لوجود شبهة تضارب مصالح ضده.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن رئيس الهيئة شوقي الطبيب تم إعفاؤه من منصبه، فيما تولى عماد بوخريص وهو قاضي ومدعي عام بمحكمة التعقيب، المنصب بدلًا منه.

وكان الطبيب أكد وجود شبهة تضارب مصالح ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات لها معاملات مع الدولة لم يفصح عنها عند توليه المنصب، وهي الشبهة التي أدت إلى تقديم الفخاخ الاستقالة.

وطالبت الهيئة في وقت سابق السلطات بإصدار قرار بمنع السفر بحق الفخفاخ وتجميد أملاكه. ولا يزال القضاء يحقق في التهمة.

ويستعد الفخفاخ لمغادرة الحكومة مع تقديم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لحكومته المقترحة، يوم غد الثلاثاء، قبل عرضها على البرلمان في خلال أيام لنيل الثقة.