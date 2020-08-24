قائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعا حتى نهاية أغسطس

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن قائمتها للكتب الأكثر مبيعًا حتى نهاية شهر اغسطس الجاري.

وجاءت على رأس قائمة الكتب الأكثر مبيعا للصحيفة الأمريكية في فئة الخيال رواية "أين تغني طيور الكراودادز" للروائية ديليا أوينز.

وتدور الرواية في بلدة هادئة على ساحل نورث كارولينا عام 1969، حيث نجت امرأة شابة بمفردها في المستنقعات متهمة بجريمة قتل.

وفي المرتبة الثانية جاءت رواية "المياه المقطعة" المكتوبة بواسطة المؤلف ستيوارت وودز، وهو الكتاب الرابع والخمسون في سلسلة Stone Barrington. وفي الرواية تصبح الأمور صعبة على البطل "ستون" وهو يلاحق المجرمين في مدينة نيويورك وكاي ويست.

وجاءت في المرتبة الثالثة رواية "القابلات القتلة" لمؤلفيها جيمس باترسون وريتشارد ديلالو، إذ تحكي عن تعاون أم عزباء مع محقق فيدرالي لحل قضية مخالفات بمستشفى جامعي.

وحلت رواية "الكاتدرائية الخاصة" لجيمس لي بيرك في المرتبة الرابعة وهو الكتاب الثالث والعشرون من سلسلة Dave Robicheaux. وتحكي عن عائلات الجريمة المتنافسة في لويزيانا وقاتل خارق يسافر عبر الزمن يجلبان شياطين روبيشو الشخصية.

أما رواية "نصف المتلاشي" لبريت بينيت فقد حلت في المرتبة الخامسة من قائمة الكتب الأكثر مبيعا للنصف الثاني من شهر أغسطس وقد ظلت 11 أسبوعًا في القائمة.

وقصة الرواية تدول حول تباعد حياة شقيقتين توأمتين تهربان من مجتمع الجنوب الأسود في سن 16 عامًا حيث تعود إحداهما وتتخذ الأخرى هوية عرقية مختلفة لكن مصيرهما يتشابك.

أما في فئة الكتب غير الخيالية ، فقد حل في المركز الأول كتاب "عش حرا أو مت" لكاتبه شون هانيتي، وفيه يقدم مضيف قناة Fox News تقييمه لما هو على المحك في انتخابات 2020.

ثم جاء كتاب "كثير جدًا ولا يكفي أبدًا" بقلم ماري إل ترامب، والذي لديه مسار من 5 أسابيع على القائمة، وفيه تعطي الأخصائية النفسية الإكلينيكية تقييمها للأحداث والأنماط داخل عائلتها وكيف شكلوا الرئيس ترامب.

وفي المرتبة الثالثة جاء "اكتشاف الحرية" من قبل أوميد سكوبي وكارولين دوراند، وهو عن رحلة دوق ودوقة ساسكس من المغازلة إلى قرارهما بالابتعاد عن حياتهما الملكية.

وبعد نجاحه للبقاء في القائمة لمدة أسبوعين متتاليين، حل في المرتبة الرابعة كتاب "صب" لإيزابيل ويلكيرسون، وفيه تفحص الصحفية الحائزة على جائزة بوليتزر جوانب أنظمة الطبقات عبر الحضارات، كاشفة عن تسلسل هرمي جامد في أمريكا اليوم.