 مستشارة ألمانيا تتصل بأمير قطر وتشكره على دور بلاده في أفغانستان - بوابة الشروق
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مستشارة ألمانيا تتصل بأمير قطر وتشكره على دور بلاده في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 3:20 م

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا صباح اليوم الثلاثاء، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، أن المستشارة الألمانية أعربت، في بداية الاتصال، عن شكرها للشيخ تميم وتقديرها لدور دولة قطر في أفغانستان.

ووفق الوكالة، تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وبصفة خاصة التطورات في أفغانستان، وأكدا في هذا الصدد ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كل تطلعات الشعب الأفغاني.

وجرى خلال الاتصال أيضا بحث العلاقات الثنائية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها.

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