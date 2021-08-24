رئيس بعثة الأزهر فى أفغانستان: السيسي سخر جميع الإمكانات لإعادتنا للوطن

وجه رئيس بعثة الأزهر فى أفغانستان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سخر جميع الإمكانات البشرية من أجل إعادة البعثة المصرية إلى أرض الوطن.

رئيس بعثة الأزهر فى أفغانستان يروي كواليس العودة

وأضاف رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان خلال لقائه مع مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «جاءتني تعليمات من القنصل بسرعة التوجه إلى مطار كابول الأحد الماضي، وحينما ذهبنا ووجدنا هرج ومرج، وإطلاق نار كثيف، ثم أتت التعليمات للعودة إلى السفارة المصرية».

وقال أحد أفراد البعثة المصرية العائدة من أفغانستان، إننا قضينا أسبوعا عصيبا فى كابول، بسبب اطلاق النار العشوائي، وحالة الزعر التي كانت تسيطر على الأجواء هناك، مضيفا نشكر الرئيس السيسي الذي كان يطمئن علينا وعلى أحوالنا باستمرار.

وقال الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «البعثة المصرية وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة العسكرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن البعثة تضم أفراد الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.