الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا إلى إبقاء مطار كابول مفتوحا طالما كان ذلك ضروريا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة خلال محادثات مجموعة الدول السبع الكبرى، إلى إبقاء مطار كابول آمنا "طالما كان ذلك ضروريا".



وأوضح ميشيل أن الاتحاد أثار نقطتين مع واشنطن، الأولى هي الحاجة إلى تأمين المطار للسماح بإكمال عمليات الإجلاء والنقطة الثانية هي "الوصول العادل إلى المطار لكل المواطنين الذين يحق لهم الإجلاء".



وقال ميشيل إن العديد من قادة مجموعة السبع أعربوا عن قلقهم بشأن إنهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس.



وأضاف "على أي حال، سيكون هذا عاملا مهما في ضمان المرور الآمن" للأفغان المغادرين للبلاد بعد نهاية الشهر الجاري، وسيكون المطار حاسما لتقديم المساعدات الإنسانية.



ومثل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دي لاين الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مجموعة.