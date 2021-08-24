هل يشكل قطع العلاقات بين المغرب والجزائر نهاية طريق الأزمة بين الدولتين؟

شكلت الأزمة المغربية الجزائرية جزءً هامًا من القضايا العربية المعاصرة، إذ أن جولاتها لم تسفر بعد أعوامها الطويلة عن حل، بداية بالحرب ونهاية بإعلان الخارجية الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب.

وترصد "الشروق" في التقرير التالي جذور الأزمة ومآلات الصراع:

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بداية من اليوم، حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة قرار بلاده بقطع العلاقات، على خلفية أعمال عدائية شنتها المغرب على مناطق بالجزائر.



وقال العمامرة إن السلطات المغربية، منحت موطئ قدم لقوات عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية، وهو ما ترفضه بلاده، معترضاً على هذا القرار الذي ينتهك المادة 5 من معاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين.

وأضاف أن الأعمال العدائية التي شنتها المغرب على الجزائر جاءت بتعاون مع منظمتي (رشاد) و(ماك) الإرهابيتين في الجزائر، مستنكرا قيام المغرب بهذه الحرب الواسعة النطاق ضد قادة وشعب الجزائر، في حين رفضت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي للمغرب، حتى في وقت الأزمات الأمنية الخطيرة.

جاء القرار عقب تقديم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ورقة إلى حركة عدم الانحياز يدعوها لمعالجة ما وصفه بـ"تصفية الاستعمار في منطقة القبائل" في الجزائر.

ونشر موقع "فرانس 24"، أنه سبق واتهمت الجزائر شقيقتها المغرب بالتآمر ضدها مع إسرائيل، ولمحت أن الرباط تفف وراء الحرائق المشتعله في الجزائر.

وتزايدت ردود الفعل في البلدين، وأفادت جريدة الشعب الجزائرية، في مقال عبد الملك بلغربي، بأن المغرب يهاجم الجزائر مرة أخرى، في محاولة منه لزعزعة الاستقرار، وقال بلغربي إن ذلك لن يحدث لأن بلاده التي أخذت استقلالها بقوة السلاح بعد ثورة عظيمة تردد صداها في أرجاء العالم، وشارك فيها الشعب الجزائري بمختلف طوائفه، تعرف كيف يرد علي من يصطاد في المياه العكرة.

ولكن ما الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المغربية الجزائرية؟ ومتى بدأت؟ ولماذا استمرت هذه الحرب الباردة بين دولتين عربيتين تربطهما الجيرة والحدود المشتركة؟.

بعدما نال المغرب الجزائر استقالهما عام 1956 و1962، بدأ التوتر يسيطر على العلاقات بين البلدين بشأن أمور كثيرة، أهمها قضية الصحراء الغربية، التي سيطرت عليها المغرب فور خروج المستعمر الإسباني عام 1975

ومع تصاعد أزمة الصحراء الغربية، غزت دولة المغرب بعض المناطق الجزائرية عام 1963، وكانت بداية حرب الرمال بين البلدين، ومن ناحية أخرى اتهمت الرباط الجزائر بالتورط في تفجير فندق مراكش الذي وقع في أواخر 1994، وعليه أغلقت الجزائر حدودها البرية مع المغرب، واستمر مسلسل الصراع بين البلدين ما بين مناوشات عسكرية وحرب إعلامية.

محطات الصراع المغربي- الجزائري

بدأت سلسلة التوتر بين البلدين في 1956 إثر حادث اختطاف طائرة مغربية كانت تقل مسؤولين جزائريين، متجهة من الرباط إلى تونس، ووجهت السلطات المغربية للجزائر تهمة خطف الطائرة بالتآمر مع فرنسا.

وفي عام 1963 اندلعت حرب الرمال الشهيرة بين البلدين، حين غزت القوات المغربية الجزائر بحجة أن الرئيس الجزائري الأسبق، أحمد بن بله، لم يستجب لمطالب الملك حسين الثاني في شأن الأراضي المتنازع عليها بين البلدين.

جبهة البوليساريو وحدة الصراع

استمرت المناوشات العسكرية بين البلدين، وتأسست جبهة البوليساريو الداعية إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية، ودعمت الجزائر الجبهة وأعلنت دعمها الكامل لها مما أجج نيران الحرب.