تنظم دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا الأحد المقبل، للفنان الكبير محمد الحلو والفنانة الأردنية نداء شرارة بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

يتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة مختارة من أعمال الفنانة الشابة منها: "قد الحروف، عمري معاك، بعدو عطرك، أنت فرحة، سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة، قالها لي، كلام في كلام، أصاحب مين، يوم عليك، بعيد عنك، يا طير يا طاير".

وبالفاصل الثاني من الحفل يشدو الفنان الكبير محمد الحلو بعد طول غياب عن محبيه بمجموعة متميزة من أغانيه التي أطرب بها جماهيره خلال مشواره الفني الطويل منها: "إسكندرية تاني، أهيم شوقا، الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية" وغيرها.

كما يقدم بعض أعمال زمن الفن الجميل منها: "يا تمر حنة، أي والله، قولي حاجة، سيبوا لي قلبي وارحلوا".