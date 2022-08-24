واصلت البورصة المصرية الهبوط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، تحت تأثير استمرار عمليات جني الأرباح، بعد ارتفاعها الكبير في جلسة الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 10105 نقاط.

وفي جلسة الأحد، تجاوزت مكاسب البورصة 2%، وبدأت جني أرباح الإثنين، ودفعت المؤشر الرئيسي إلى الهبوط بنسبة تقترب من 1%، وتوسيع خسائره في الثلاثاء لتتجاوز 1%.

وأغلق المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 على هبوط بنسبة 1.1%، أمس الثلاثاء، ووصل إلى مستوى 10138 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "في حالة التعرض لمزيد من الضغوط البيعية، سيعيد المؤشر اختبار مستوى 10,000 نقطة، ويليه مستوى 9,800 نقطة، ثم 9700، ومن ناحية أخرى، فى حالة تجاوز مستوى 10,340 نقطة بصورة مؤكدة، سيتمهد الطريق لمستوى 10,780 نقطة".