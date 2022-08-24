وزيرة خارجية ألمانيا تزور المغرب والدنمارك

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تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة إلى المغرب والدنمارك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أندريا زاسه، إن بيربوك ستلتقي في الرباط نظيرها المغربي ناصر بوريطة.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الزيارة بداية جديدة في العلاقات بين برلين والرباط.

وكانت الرباط استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور لعدة شهور، وذلك لغضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالنزاع على إقليم الصحراء الغربية الذي تدعي المملكة المغربية السيادة عليه، حيث قالت الرباط إن ألمانيا تصرفت مرارا على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب.

وفي المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن الاتهامات المغربية غير مفهومة.

وكانت بيربوك وبوريطة قاما بتسوية الخلاف خلال مؤتمر عبر الفيديو، وقالا في بيان لاحق إنهما عازمان على البناء على " التميز الخاص في العلاقات الثنائية" وأضافا أن البلدين سيستأنفان التعاون في كل المجالات مرة أخرى.

وقالت زاسه إن " المهم هو ملء هذا الفصل بحياة جديدة ومشاريع جديدة".

ومن المقرر أن تزور بيربوك الدنمارك عقب ختام زيارتها للملكة المغربية.

وتعد زيارة المغرب والدنمارك هي الأولى لبيربوك منذ توليها حقيبة الخارجية الألمانية، وستسغرق جولة السياسية المنتمية لحزب الخضر يومين.

وستتركز مشاورات بيربوك في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على ملف حماية المناخ واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة للمدن.