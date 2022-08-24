كوريا الجنوبية والصين تبحثان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كوون يونغ-سيه"، أن وزارته ستتواصل مع الصين للمضي قدما، في تنفيذ سياسات إدارة الرئيس الكوري الجنوبي"يون سيوك-يول" بشأن نزع السلاح النووي وتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأفادت وزارة الوحدة الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائه مع سفير الصين لدى كوريا "شينج هايمينج"، حيث اتفق الجانبان على ضرورة منع تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك حيث يحتفل البلدان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشار البيان إلى أن الوزير الكوري، حث الحكومة الصينية على القيام بدور بناء لاستخراج رد إيجابي من بيونج يانج على خطة "الرئيس الكوري الجنوبي"، التي تسعى لمساعدة كوريا الشمالية على تحسين اقتصادها مقابل اتخاذها لخطوات نحو نزع السلاح النووي.

من جانبه، أكد السفير الصيني، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتحقيق السلام وتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.