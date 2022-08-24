تأمين الغربية: برامج تدريبية على تطبيق معايير الجودة اليابانية

أعلن فرع الغربية للتأمين الصحي تنظيم تدريب مجموعة من العاملين على معايير الجودة اليابانية كخطوة أولى لتطبيق نظم الجودة بالمنشآت الصحية.

وقال الدكتور سيد جلال، مدير الفرع بالغربية، في تصريحات صحفية، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الهادر في المواد الخام، وضع نظام للتحكم فى المخزون، تحسين سير الإجراءات، سهولة التعرف على الأشياء والعناصر، توفير الوقت والجهد، وتقليل زمن الانتظار.

ويستهدف البرنامج منسقين الجودة بالمستشفيات والعيادات والصحات المدرسية كمرحلة أولى بعدد ساعات تدريبية تقدر بـ١٢ ساعة يتخللها عروض تقديمية، فيديوهات توضيحية، ورش عمل، التطبيق العملي بمستشفى المجمع الطبي النموذجي كنموذج استرشادي.

وأضاف جلال أنه فور انتهاء البرنامج يخضع المتدربون للتقييم، وتكريم المتميزين من المتدربين، بالإضافة إلى عقد مسابقة بين الوحدات لأفضل مشاريع لتطبيق نظم الجودة اليابانية وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى باجتماع المجلس التنفيذي للفرع خلال الأسابيع القادمة.