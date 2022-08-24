 3 تقارير.. يورو تفصل أوباميانج على الانضمام إلى تشيلسي - بوابة الشروق
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3 تقارير.. يورو تفصل أوباميانج على الانضمام إلى تشيلسي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:43 م

لايزال تشيلسي الإنجليزي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب برشلونة الإسباني وذلك لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الكتالوني قد رفض عرضًا من البلوز مقابل 22 مليون يورو ثابت، بالإضافة إلى 3 مليون يورو متغيرات، وهو ما استدعي إرسال شروط جديده للبلوز.

وذكر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن نادي برشلونة قد طلب من تشيلسي قبول دفع 25 مليون يورو ثابتة + 3 مليون يورو لأوباميانج، وذلك من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

وأشار روميرو إذا أرسل تشيلسي هذا العرض لبرشلونة، فسيوافق النادي الكتالوني على رحيل أوباميانج اليوم، على أن يصل اللاعب إلى لندن السبت.

وصل بيير إيمريك أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي قادماً من آرسنال الإنجليزي في صفقة إنتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الغانرز .


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