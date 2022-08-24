تدريبات بايرن ميونخ تشهد عودة موسيالا وتشوبو موتينج وديفيز

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء عودة اللاعب جمال موسيالا، وذلك قبل المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان موسيالا قد غاب عن المباراة التي انتهت بفوز بايرن على بوخوم 7 / صفر يوم الأحد الماضي، بسبب الإصابة.

وجاء غياب موسيالا عن مواجهة بوخوم، بعد أن تألق في المباراتين السابقتين لبايرن في الدوري هذا الموسم.

وأعلن بايرن ميونخ اليوم في بيان أن التدريبات شهدت أيضا مشاركة لاعب الظهير الايسر ألفونسو ديفيز، الذي كان يعاني من مشكلات عضلية، والمهاجم إريك مكسيم تشوبو-موتينج، الذي كان يعاني من حصوات في الكلى.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد تسع نقاط حيث أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع المراحل الثلاث الأولى من البوندسليجا، ويليه مونشنجلادباخ برصيد سبع نقاط.