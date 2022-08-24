فنزويلا تتعاقد مع سيمنس لإعادة بناء شبكة الكهرباء

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وقعت فنزويلا عقدا مع شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنس إنيرجي لإصلاح محطات توليد الكهرباء كجزء من خطة حكومية أكبر لإعادة بناء شبكة نقل الكهرباء المتداعية في البلاد التي تعاني من انقطاعات الكهرباء بسبب غياب أعمال الصيانة للشبكة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيريك سوتو مدير سيمنس إنيرجي في فنزويلا القول إن الشركة وقعت العقود مع الحكومة لإصلاح محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي والديزل (السولار)، وتخدم العاصمة كاراكاس، بالإضافة إلى المحطات التي توفر الكهرباء لمنشآت البنية التحتية التي تخدم صناعة النفط.

وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا التي تمتلك محطات الكهرباء من خلال أطراف ثالثة ومع شركة المرافق الفنزويلية كوربوليك.

وتعتبر هذه الصفقة حدثا نادرا حيث تتعامل شركة دولية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخاضعة لعقوبات أمريكية صارمة.

ومن المنتظر أن تؤدي أعمال الإصلاح إلى زيادة إنتاج الكهرباء في العاصمة كاراكاس بمقدار 1000 ميجاوات وهو ما سيساعد في الحد من انقطاعات الكهرباء في المدينة.