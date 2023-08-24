 دبلوماسي تركي: عقد اجتماع حول صفقة الحبوب في إسطنبول قد يتوقف على نتائج محادثات فيدان في موسكو وكييف - بوابة الشروق
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دبلوماسي تركي: عقد اجتماع حول صفقة الحبوب في إسطنبول قد يتوقف على نتائج محادثات فيدان في موسكو وكييف

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 11:29 ص

قال دبلوماسي تركي، لوكالة تاس الروسية للأنباء إن، عقد اجتماع في إسطنبول بين أطراف صفقة الحبوب سيعتمد على نتائج محادثات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو وكييف.

وأضاف الدبلوماسي، تعليقا على تقرير ذي صلة نشرته صحيفة "ميليت" التركية، أن أي اجتماع رفيع المستوى سيسبقه اجتماع فني،بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح الدبلوماسي أنه "قد تم مناقشة إمكانية عقد اجتماع في إسطنبول بين أطراف صفقة الحبوب في وقت سابق كخيار لإحياء صفقة الحبوب. ومع ذلك، يجب أن يسبق الاجتماع الوزاري رفيع المستوى محادثات فنية، وهذا سيعتمد على "المناقشات المقبلة في موسكو، وقبل ذلك على محادثات وزير الخارجية التركي فيدان في كييف".

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