الصين تدين تصريف اليابان مياه التبريد المعالجة من فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ

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أدانت بكين قيام اليابان بتصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في المحيط الهادئ.

ورغم معارضة الصيادين المحليين وعلماء البيئة والحكومة الصينية، قامت شركة تيبكو بتصريف الدفعة الأولى من المياه المعالجة في المحيط الهادئ عبر نفق خاص يبلغ طوله كيلومترا واحدا.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة.

وقال المتحدث، في بيان، "لقد قمنا بمساع جادة لدى اليابان وطلبنا منها وقف هذه المخالفة".

وأضاف البيان "إن بدء التصريف القسري في المحيطات هو عمل أناني للغاية وغير مسؤول ويتجاهل المصلحة العامة العالمية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "اليابان حولت نفسها إلى مخرب للنظام البيئي وملوث للبيئة البحرية العالمية"، مضيفة أن بكين "ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سلامة الأغذية وصحة شعبنا".

وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانصهار في عام 2011 نتيجة لزلزال وموجات مد عاتية (تسونامي).

ومنذ ذلك الحين، ورغم إغلاق المفاعلات، لا يزال يتعين تبريدها بالمياه المخزنة في الخزانات. لكن المساحة بدأت تنفد الآن وفقا لشركة تيبكو.

ومن المتوقع أن يستغرق التخلص من 3ر1 مليون طن من المياه 30 عاما.