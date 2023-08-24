كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، موقف ليفربول من بيع محمد صلاح، لاعب الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم صلاح بالرحيل إلى اتحاد جدة بعرض فلكي، إلا أن اللاعب لا يزال يتمسك بالبقاء في القارة العجوز من أجل المجد الشخصي.

وأوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانيو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن ليفربول كان واضحًا مع محمد صلاح واتحاد جدة، فالأمر لا نية للتفاوض، فاللاعب ليس للبيع.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عرض الاتحاد الفلكي لا يزال ساريًا لإغراء نجم ليفربول ولكن الطريقة الوحيدة هي أن يأخذ صلاح هذه الخطوة، وهو ما يعني أن الكرة أصبحت في ملعب الفرعون المصري.